شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات والمعاهد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت اللجنة العليا للتنسيق بدء المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات والمعاهد لهذا العام الأحد الموافق ٢١ يوليو، وذلك عقب الانتهاء من اختبارات القدرات، السبت المقبل.

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وتشمل اختبارات القدرات هذا العام كليات تدخل هذه الاختبارات لأول مرة، ويتم تنسيقها في المرحلة الأولى.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مساء الأحد، مع اللجنة العليا للتنسيق، وذلك لمناقشة كافة التفاصيل المرتبطة بأعمال مكتب التنسيق للجامعات والمعاهد لهذا العام.

كما قررت اللجنة أن تكون درجة النجاح في اختبارات القدرات لجميع الكليات 60%.