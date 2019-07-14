شكرا لقرائتكم خبر عن خبير بيطري: مبادرة تصدير الأدوية البيطرية ستعيد الدور المصري بأفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور إبراهيم زيدان، الخبير البيطري، إن مبادرة تصدير الأدوية البيطرية وإضافات الأعلاف للدول الأفريقية، تعد بداية لاستعادة الدور الوطني المصري في أفريقيا كلها أولا ثم في الشرق الأوسط بصفة عامة، موضحا أن حظ مصر في السوق الأفريقية أقل مما نستحقه بكثير لأننا نقوم بعمل منتج وطني قوي نستطيع من خلاله منافسة دول كبيرة جدا في العالم.

وأضاف «زيدان»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «دنيا الدواجن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء اليوم الأحد، أن مصر رقم واحد في المصداقية ولدينا رصيد كبير جدا في الدول الأفريقية، ونستطيع منافسة وإنتاج منتجات مصرية تنافس المنتجات الصينية والهندية وبعض المنتجات الأوروبية، مشيرا إلى أن مبادرة تصدير الأدوية البيطرية وإضافات الأعلاف للدول الأفريقية خطوة بداية مهمة جدا سيكون لها بالغ الآثر، مشيرا إلى أن دعم الاقتصاد المصري الوطني عن طريق التصدير بمثابة دور قومي ووطني للجميع.