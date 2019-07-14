شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسيوط يهنئ «ابن منفلوط» الثاني مكرر أدبي بالثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، الطالب أحمد محمد إسماعيل الحاصل على المركز الثانى مكرر، ضمن أوائل الثانوية العامة في شعبة الأدبى على مستوى الجمهورية لعام 2018/2019، حيث أجرى به اتصالا هاتفياً به معبرا عن سعادته لتفوقه وحصوله على المركز الثانى ضمن أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية والتى تم إعلانها، اليوم، الأحد.

كان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أعلن أسماء الطلبة الأوائل في الثانوية العامة على مستوى الجمهورية وكان من نصيب محافظة أسيوط حصول الطالب «أحمد محمد إسماعيل» من مدرسة المنفلوطى الثانوية بنين بمركز منفلوط على المركز الثانى مكرر شعبة الأدبى بمجموع 408.5 درجة.

وقال محافظ أسيوط إنه سيقوم بتكريم الطالب نظرا لتفوقه الدراسى، معربا عن سعادته لتميز أبناء المحافظة في كافة المجالات وحصد أبنائها المراكز الأولى في مختلف الشهادات والمسابقات، معلناً تقديم الدعم الكامل للمتميزين من أبناء المحافظة فضلا عن الدعم المقدم لتطوير العملية التعليمية.