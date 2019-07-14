شكرا لقرائتكم خبر عن الثاني «علمي علوم»: أغلقت «فيس بوك» منذ بدء العام الدراسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الطالب أحمد سامح السيد فرج، الحاصل على المركز الثانى مكرر بشعبة العلوم على مستوى الجمهورية بمدرسة شاكر فرج الثانوية بنين بالبحيرة، بمجموع 409.5 درجة، إنه كان يذاكر ويضع هدفه الالتحاق بكلية الطب، وأن يصبح مثل الدكتور مجدى يعقوب، الذي يعتبر مثله الأعلى وقدوته، مشيرًا إلى أنه كان يتوقع أن يكون من بين الأوائل.

وأضاف «أحمد» لـ«المصري اليوم»، الأحد، أنه كان يعتمد على الدروس الخصوصية والكتب الخارجية في المذاكرة، مشيرًا إلى أنه اكتشف أثناء المراجعة قبل الامتحان وجود أخطاء كثيرة في الكتاب الخارجي لمادة الفيزياء، ما دعاه للرجوع لكتاب الوزارة، الذي جعله يحصل على مجموع عالٍ.

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وأوضح «أحمد» أنه الابن الأكبر لوالديه اللذين يعملان في مهنة المحاماة، وتدرس شقيقته أمنية بالصف الأول الثانوي، بينما يدرس شقيقه محمد بالصف الأول الإعدادي.

وأكد «أحمد» أنه أغلق حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» فور بدء الدراسة في الصف الثالث لمرحلة الثانوية العامة، مؤكدًا أنه «لم أجد منه منفعة، وكنت أغلق الغرف والنوافذ للتركيز، وعانت أسرتي كثيرًا معي بسبب حرمانهم من أشياء كثيرة لكى يوفروا لي الراحة مثل مشاهدة التلفزيون الذي كان مغلقًا دائمًا».

وأعرب «سامح» والد الطالب «أحمد» عن سعادته وأفراد أسرته بهذا النجاح، مؤكدًا أن نجله مجتهد ومتلزم أخلاقيًا منذ طفولته ويحرص على أداء الصلاة في وقتها.