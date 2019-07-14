شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية» تكشف خطتها للحد من الزيادة السكانية في 5 محافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف خالد الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي بوزارة التنمية المحلية، خطة الوزارة للحد من الزيادة السكانية في مصر.

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وقال «قاسم» في تصريحات متلفزة: «هدفنا إدارة عملية النمو السكاني خاصة في القرى والنجوع بالتعاون مع المجلس القومي للسكان، في إطار رؤية مصر 2030 بالتنسيق مع عدد من الجهات».

وتأتي محافظات قنا، والمنيا، وسوهاج، وأسيوط، والقليوبية، على رأس أولويات الوزارة لتنظيم الزيادة السكانية ضمن خطة الوزارة، وتابع المتحدث الرسمي: «أعددنا قاعدة بيانات متكاملة عن الزيادة السكانية في تلك المحافظات طبقا للفئات العمرية والاجتماعية، وحالات الزواج».

وأعلن خالد قاسم تدشين وحدة داخل ديوان محافظة التنمية المحلية لتأهيل العاملين في الوحدات الفرعية للحصول على البيانات الموثقة للأفراد، ومن ثم يتم تحليلها لمساعدة متخذي القرار في فرز شرائح المجتمع، وتقييم التغيرات، وربطها برؤية مصر 2030.