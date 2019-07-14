شكرا لقرائتكم خبر عن محمد نجم: مصر حققت طفرة في معدلات النمو الاقتصادي خلال الفترة الأخيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد نجم، الخبير الاقتصادي، إن مصر حققت طفرة في معدلات النمو الاقتصادي خلال الفترة الأخيرة، وصلت إلى 5.6%، في حين تأتي الصين في المرتبة الأولى بمعدل نمو يقدر بنحو 6.4%، تليها الهند في المرتبة الثانية بمعدل نمو يقدر بنحو 5.8%، حسبما ذكرت مجلة الإيكونيميست الاقتصادية، موضحًا أن هذه المجلة أشهر دورية اقتصادية في العالم أجمع وتصدر منذ 170 عامًا.

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وأضاف «نجم»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على قناة «TeN»، أن المجلة الاقتصادية العالمية تقوم بعمل إحصائية عن النمو في 42 دولة التي تمثل 95% من حجم الاقتصاد العالمي، موضحًا أن هناك دولًا حققت معدلات نمو أكثر من الصين التي تأتي في المرتبة الأولى ولكن لم يتم إدراجها في القائمة كونها دولا صغيرة ووزنها النسبي في الاقتصاد العالمي هزيل جدا.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أنه بالرغم من أن معدلات النمو كانت مرتفعة للغاية في 2008 حتى وصلت لـ 8%، إلا أن عوائد هذا النمو كانت تذهب لمجموعة قليلة وليس لكل المواطنين، موضحًا أن ارتفاع معدلات النمو في الفترة الحالية يُحسن من معيشة المواطنين.

وتابع: «قبل كده كانت النسبة مرتفعة الخاصة بالنمو بس المرافق والخدمات كانت سيئة للغاية، مكنش فيه تعليم جيد، مكنش فيه تأمين صحي شامل، كان لا يوجد توزيع أمثل للثروة كما يحدث الآن، أصحاب السيارات الفارهة كانوا يمتازون بدعم أكبر وفي المقابل تهميش المواطنين الأكثر احتياجًا».