شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم العالي» تعلن أحقية المصريين بالإمارات في الالتحاق بكليات الطب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى إنه تم التواصل مع وزارة التربية والتعليم، كما تم التواصل مع وزارة التربية والتعليم بدولة الإمارات العربية المتحدة بشأن مضاهاة المحتوى العلمي لمادة العلوم الصحية التي درسها الطلاب المصريون بالشهادة الثانوية بدولة الإمارات بالمحتوى العلمي لمادة الأحياء، التي يدرسها طلاب شهادة الثانوية العامة المصرية.

وأضافت الوزارة، في تصريحات صحفية، الأحد، أن الدراسة انتهت إلى أحقية الطلاب المصريين الدارسين بالثانوية بدولة الإمارات العربية المتحدة الالتحاق بمجموعة كليات القطاع الطبى بالجامعات المصرية في ضوء التقييم الشامل للمحتوى العلمى الذي تتضمنه المناهج الدراسية للمرحلة الثانوية، شريطة دراسة الطالب مادة الأحياء في الصف التاسع والصف الحادى عشر، إضافة إلى مادة العلوم الصحية في الصف الثانى عشر.