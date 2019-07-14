شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستضيف الاجتماع السادس للجنة العسكرية المشتركة المصرية السودانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستضيف جمهورية مصر العربية الاجتماع السادس للجنة العسكرية المشتركة المصرية السودانية خلال المدة من ١٤- ١٨ / ٧ /٢٠١٩ برئاسة رئيسى الأركان لكل من مصر والسودان.

ومن المنتظر أن يشمل جدول أعمال اللجنة العديد من المباحثات واللقاءات العامة على صعيد التعاون العسكري والأمني المشترك وتنسيق الجهود بين القوات المسلحة لكلا البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار استكمال الاجتماعات الدورية للجنة ولبنى تُعقد بالتناوب بين البلدين، حيث كان آخرها في أغسطس ٢٠١٨ بالخرطوم.