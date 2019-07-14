الخليج 365.. السيسى: المؤشرات الاقتصادية الإيجابية تحققت بوعى وصبر الشعب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر غدا الاثنين، العديد من القضايا والملفات المهمة، على رأسها: الرئيس يجتمع بالمجموعة الوزارية الاقتصادية.. ويوجه بمواصلة التركيز على تعزيز الطفرات فى القطاعات الإنتاجية واستمرار العمل على خفض الدين العام. السيسى: المؤشرات الاقتصادية الإيجابية تحققت بوعى وصبر الشعب

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