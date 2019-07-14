شكرا لقرائتكم خبر عن فخري الفقي: تقرير الإيكونومست شهادة الثقة في مستقبل الاقتصاد المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور فخري الفقي، عضو مجلس إدارة البنك المركزي، ومساعد مدير صندوق النقد الدولي السابق، إن تقرير الإيكونومست الأخير شهادة ثقة على مستقبل الاقتصاد المصري، موضحا أن معدلات النمو الاقتصادي تتجه للارتفاع المستمر.

وتابع الفقي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مانشيت، تقديم الإعلامية رانيا هاشم، المذاع عبر فضائية ONE، أنه كلما زادت معدلات الاستثمار ارتفع معدل النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن المشروعات القومية بمصر أدت إلى زيادة الاستثمارات الصناعية.

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وأضاف مساعد مدير صندوق النقد السابق، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي أدى لارتفاع معدلات تدفق النقد الأجنبي، موضحاً أن معدل النمو الاقتصادي فى تركيا مؤشراته سلبية، ونتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي سيشعر بها المواطن قريباً.

وكان المركز الإعلامى لمجلس الوزراء قد نشر إنفوجراف سلط من خلاله الضوء، على احتلال مصر للمرتبة الثالثة بقائمة مجلة "الإيكونومست" الدورية للنمو الاقتصادى حول العالم، وذلك خلال الربع الأول من عام 2019، حيث حققت مصر طفرة فى معدلات النمو الاقتصادى خلال الفترة الأخيرة، وصلت إلى 5.6%، فى حين تأتى الصين فى المرتبة الأولى بمعدل نمو يقدر بنحو 6,4%، تليها الهند فى المرتبة الثانية بمعدل نمو يقدر بنحو 5,8%.، ووفق هذه القائمة فإن القاهرة تفوقت على عدد من الدول الأوروبية وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية.