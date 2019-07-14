توقيع بروتوكول تعاون مع شركات الألبان لزيادة العائد على المربين فى جمصة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وتفقدت نائب وزير الزراعة برفقة الدكتور عبد المنجي، مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية لجان تحصين الحيوانات ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بقرية الحواوشة التابعة لمركز المنصورة، حيث تم الاستماع إلى آراء المواطنين حول الخدمات المقدمة لتشجيع صغار المربين على زيادة الإنتاج.
جاء ذلك عقب افتتاح نائب وزير الزراعة ومحافظ الدقهلية لمصنع الثلج المتنقل بشارع عبد السلام عارف بالمنصورة، واستعراض المهندس مصطفى العشري، رئيس مجلس المشروع لمزاياه من حيث توفير الطاقة الكهربائية، والأيدي العاملة، والهدر فى الماء.
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