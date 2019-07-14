شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يفتتح أعمال تجديد مكتب براءات الاختراع المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الأحد، أعمال التجديد والتطوير بمكتب براءات الاختراع المصري بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والتى اشتملت على البنية التحتية، وتفعيل خدمة الدفع الإلكتروني، وتحديث خطوات فحص براءات الاختراع.

وخلال الافتتاح استمع الوزير لشرح تفصيلي لما تم من أعمال تجديد وتطوير، مؤكداً على تذليل كافة العقبات التي تواجه عملية التطوير المستمر، لافتاً إلى أهمية أعمال التطوير والتحديث التي تمت بالمكتب، بما يُسهم في تطوير وتحسين الخدمات التي يقدمها المكتب.

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من جانبه، أشاد الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية، البحث العلمي، بافتتاح أعمال تجديد مكتب براءات الاختراع المصري بالأكاديمية، مشيراً إلى دور المكتب في تقديم العديد من الخدمات الهامة في مختلف المجالات، سواء الاقتصادية أو الصناعية، مؤكداً على الدور الهام الذي قام به المكتب في القضاء على فيرس سي.

وأوضح صقر أن أعمال التطوير بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا التي تم افتتاحها اليوم شملت البنية التحتية والإلكترونية والتشريعية والموارد البشرية، وهى أعمال من شأنها النهوض بمنظومة الملكية الفكرية في مصر خاصة أن مكتب براءات الاختراع المصري واحد من 17 مركز فحص دولى معتمد من «الوايبو» على مستوى العالم ويقدم خدمات جليلة للبحث العلمى والابتكار والملكية الفكرية في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا، مشيراً إلى دور المكتب في تقديم العديد من الخدمات الهامة في مختلف المجالات سواء الاقتصادية أو الصناعية على سبيل المثال معالجة ملف عقار سوفالدى الذي يستخدم في علاج الفيروس الكبدي سي في مصر.

وأضاف الدكتور عمرو عدلي نائب وزير التعليم العالي، أن أهمية مكتب براءات الاختراع تزداد في ظل رؤية مصر 2030، حيث إن جزءا كبيرا منها قائم على التحول من الاقتصاد الرقمي إلى الاقتصاد القائم على المعرفة والبحث العلمي وبراءة الاختراع.