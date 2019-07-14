شكرا لقرائتكم خبر عن خبير بيطري يكشف أهمية مبادرة تصدير الأدوية البيطرية للدول الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد الدكتور سعد عزت، الخبير البيطري، بدور الجهات المعنية التي قامت بحصر موضوع غش الأدوية، خاصة في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن هذا الموضوع كان له بالغ الأثر في تقليل عملية غش الأدوية في السوق، موضحا أن الجهات المعنية قامت بمجهود غير مسبوق في هذا الأمر.

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وأضاف «عزت»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «دنيا الدواجن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء اليوم الأحد، أننا نتمنى أن نكمل خطوة تصدير الأدوية البيطرية وإضافات الأعلاف للدول الأفريقية، مشيرا إلى أن فتح أسواق في العمق الأفريقي شىء مطلوب جدا، خاصة في الوقت الحالي.

وأشار إلى أن «أكثر شيء يساعدنا في ذلك هو أن مصر حاليا رئيسة الاتحاد الأفريقي، وأيضا الاتفاقية الخاصة بفتح سوق مشتركة مع الدول الأفريقية والتي تم تصديق 43 دولة عليها حتى الآن، إضافة إلى توقيع 54 دولة»، مشيرا إلى أننا يجب علينا عدم تفويت هذه الفرصة على دولتنا.