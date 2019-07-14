شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة يجتمع مع الشركة المنفذة لـ«الفرع الدولي» لتسريع إنجاز المشروع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، اجتماعاً مع المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، رئيس شركة وادي النيل، وعدد من قيادات الشركة، لبحث ومتابعة سير العمل وما تم إنجازه في مشروع فرع جامعة القاهرة الدولي، والذي يقام بأرض الجامعة في 6 أكتوبر على مساحة 575 فدانا بنظام البرامج الدولية كأول جامعة مصرية تقام بنظام البرامج.

وقال «الخشت» بحسب بيان، الأحد، إن الاجتماع ناقش ضرورة رفع معدلات الإنجاز في المشروع واختصار البرنامج الزمني للانتهاء من المرحلة الأولى من الفرع الدولي، كما تم الاتفاق على إعادة صياغة البرنامج الزمني بحيث يتم الانتهاء من تنفيذ الإنشاءات الجديدة قبل المواعيد المقررة من قبل، بالإضافة إلى العمل بشكل متواز بين الأعمال الإنشائية والأعمال الكهرومغناطيسية والتشطيبات في آن واحد لسرعة إنجاز المشروع.

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وأكد أن الفرع الدولي يعتمد على نظام الجيل الثالث من التعليم والشراكة مع عدد من الجامعات الأجنبية المرموقة لمنح شهادات ودرجات علمية مزدوجة ومشتركة، مشيرًا إلى إنه تم وضع مخطط مشروع الجامعة الدولية، من حيث الإنشاءات والتجهيزات ليواكب احتياجات البرامج وسوق العمل الأقليمية والعالمية مع الحفاظ على الشكل الحضاري والمعماري العريق لجامعة القاهرة.

وأوضح رئيس الجامعة أنه وفقاً لمعدل الإنشاءات الحالي والتي تعدت 75% من الهيكل الخرسانى والمبانى في مدة تنفيذية أقل من عام وتزيد على المخطط لها بحوالى 15% كان من المتوقع الانتهاء من الأعمال الإنشائية خلال شهر يونيو 2020 بعد توصيل المرافق، لكننا نسعى للعمل بشكل مكثف خلال الفترة المقبلة لضغط البرنامج الزمني لإنهاء المرحلة الأولى من المشروع في أسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى تشمل المبنى الرئيسي والمباني الإدارية ومبانى الأنشطة التعليمية والمدرجات ومنطقة مراكز الأبحاث والعلوم على أعلى مستوى، فضلا عن منطقة الملاعب الرياضية.

وأشار إلى أن البرامج الدراسية الدولية المشتركة مع كبرى الجامعات العالمية جاهزة للتشغيل فور الانتهاء من المرحلة الأولى لإنشاء الفرع الدولي، ومن بينها برامج في علوم النانو تكنولوجي وعلوم الأرض، وعلوم القانون، والعلوم السياسية والاقتصادية، والعلوم المالية والإدارية، والعلوم الهندسية، والعلوم الإنسانية، والعلوم البيولوجية.

وشدد رئيس جامعة القاهرة على أن الفرع الدولي يأتي في إطار سعي جامعة القاهرة إلى التحول إلى عصر جامعات الجيل الثالث وسيكون له دور كبير في الانتقال بالتعليم العالي نحو العولمة والتميز من خلال خلق برامج تربط التعليم بالبحث العلمي، والتصدي للمشكلات المحلية والقضايا العالمية عن طريق تقديم برامج تدعم قيم التطوير والابتكار والتنمية المستدامة، وربطها بالواقع، وتنمية فكر ريادة الأعمال لدى الطلاب.