شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اعتماده من الوزير.. ننشر جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، جدول امتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 /2019. كما اعتمد الوزير جدول امتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM)، وجدول امتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للمكفوفين. ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات السبت الموافق 17 أغسطس 2019، وتستمر حتى يوم الاثنين الموافق 26 أغسطس 2019. جداول امتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام الثانوية العامة جداول امتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام الثانوية العامة جداول امتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام الثانوية العامة

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