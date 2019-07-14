شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية تبدأ مرحلة جديدة لتدريب «صيادلة مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في ختام فعاليات الملتقى العلمي للصيدلة الإكلينيكية والمعلوماتية الدوائية والذي انعقد على مدار 4 أيام في الفتره من ٦ يوليو إلى ١٤ يوليو، والذي نظمه مركز تدريب الأمانة الفنية بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، تم الإعلان وفي حضور كل من الدكتور محمد صلاح الدين زعتر، رئيس الهيئة، والدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية، عن بدء مركز تدريب الأمانة الفنية بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية في تنظيم دبلومات مهنية للصيدلة الإكلينيكة بكل تخصصاتها واعتماد هذه الدبلومات من الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة بوزارة الصحة كشهادة يحق للصيدلي الحاصل عليها العمل بها كصيدلي إكلينيكي.

وقال الدكتور محمد صلاح، رئيس الهيئة، إنه فخور بما يراه من نجاح منقطع النظير لهذا الملتقى والذي نجح في جمع أكبر عدد من الصيادلة من مختلف محافظات الجمهورية لينهلوا العلم والخبرة وليعودا لأماكنهم لنشره بما يحقق النفع للمرضى.

وأعربت الدكتورة «زيادة» بسعادتها بالتعاون مع هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، مؤكدة أنه لن يكون التعاون الأخير وهناك مجالات عديده للتعاون سوف يجري التباحث بشأنها.

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وقال الدكتور محمد فوزي، نائب رئيس الهيئة للشؤون الفنية والمشرف على مركز تدريب الأمانة الفنية، إن «هذا الملتقى كان أول نشاطات المركز في خطه تدريب الصيادلة الإكلينيكين، وإن هناك المزيد من البرامج التدريبية سيتم طرحها في القريب».

وأضاف: «إن الدبلومات المهنية للصيدلة الإكلينيكية التي سيبدأ المركز فيها تهدف إلى زيادة خبرات الأخوة الصيادلة والاتجاه إلى التخصصية في هذا المجال».

وقد اعتمدت الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة المناهج العلمية لهذه الدبلومات، بعد أن تم عرضها على لجان متخصصة، واعتبرتها مؤهلا يمكن الحاصل عليها من العمل كصيدلي إكلينيكي في التخصص، ويعد هذا من الدور التعليمي والتدريبي لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية طبقا للقرار الجمهوري ٤٦٠لسنة ٢٠١٧.

وأضاف أنه آن الأوان لأن تكون البرامج التدريبية متوافقة مع احتياجات الوزارة وسوق العمل وفي متناول المتدربين، فلدينا خبرات تدريبية عالية وإمكانيات غير متوفرة في القطاعات الأخرى أكثر من ٦ آلاف سرير داخلي وأكثر من ٦ ملايين متردد على وحداتنا تتيح فرصة كبيرة للتدريب واكتساب الخبرات.