شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية: تفعيل البرامج الإعلامية ونشر الوعي بخطورة الزيادة السكانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، على أهمية تطبيق مشاريع وبرامج التوعية بخطورة القضية السكانية وتفعيل البرامج الإعلامية والتوعوية ونشر الوعي بخطورة الزيادة السكانية ووضع خطط للوصول إلى الأهداف المنشودة، فضلاً عن الاهتمام ببرامج التنمية الاقتصادية وتمكين المرأة اقتصادياً بالتعاون والتنسيق بين كافة الوزارات والقطاعات التنفيذية.

وأوضح «شعراوي» خلال مشاركته في المؤتمر الذي ترأسه الوزير واللواء جمال نورالدين، محافظ أسيوط، عن «تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية» والذي عقد بديوان عام محافظة أسيوط، بالتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والمجلس القومي للسكان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ووزارة التخطيط كمرحلة أولى في 5 محافظة (المنيا، أسيوط، قنا، سوهاج) والتي تعتبر الأعلى في معدلات الإنجاب والنمو السكاني، بحضور الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، وألكسندر بوديروذ، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، وآدريان هاوري، نائب رئيس رئيس البعثة والقائم بأعمال بسفارة سويسرا في مصر، والدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان والمهندس عمرو عبدالعال، نائب المحافظ، والمهندس محمد عبدالجليل سكرتير عام المحافظة والمهندس نبيل الطيبي، السكرتير المساعد والدكتور هشام الهلباوي، مدير برنامج تنمية صعيد مصر بوزارة التنمية المحلية والدكتور محمد حجازي، مستشار، وزير التنمية المحلية للتعاون الدولي ومنسق المشروع، ومحمد عبده بخيت، مقرر المجلس القومي للسكان بالمحافظة، ورضا عبدالرحيم، مدير عام إدارة التعبئة والإحصاء بمحافظة القليوبية وخيري حسن مقرر المجلس القومي للسكان بمحافظة القليوبية وعدد من مقرري المجلس القومي للسكان بالمحافظات وفرق العمل بالمشروع، أن المشروع يهدف إلى تحقيق استجابة سريعة للقضية السكانية على المستوى المحلي من خلال منهج متكامل في المحافظات التي تم تحديدها، بالإضافة إلى التعاون الكامل مع المجالس السكانية الإقليمية الموجودة.

من جانبه، أشار محافظ القليوبية، خلال كلمته، إلى أهمية تطبيق برامج وخطط مواجهة الزيادة السكانية تفعيلًا لرؤية مصر 2030 وتنفيذًا لخطة التنمية المستدامة التي أرسى دعائمها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مناشدا كافة الجهات المانحة بالاهتمام بمشروعات التنمية بالقرى الأكثر احتياجا واستهداف المرأة المعيلة وتمكينها اقتصادياً وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للشباب والمرأة.

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وأشاد بأهمية التوسع في إنشاء المدن العمرانية وتوفير كافة الخدمات والمرافق بها وجذب الاستثمارات الجديدة وتخفيف الضغط السكاني على المدن لتحقيق التنمية المستدامة لمواجهة الزيادة السكانية وتنفيذ برامج تنظيم الأسرة والحد من الزيادة السكاني.

وتم خلال الورشة عرض تفصيلي عن هيكل المشروع والمهام لكل كيان وآليات التنسيق المقترحة، فضلاً عن عرض الخطة الاستراتيجية للسكان والتنمية 2030 تلتها مناقشات ومقترحات العمل خلال الفترة القادمة.

فيما أشاد ألكسندر بوديروزا، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، بتجربة مصر في وضع حلول ناجحة للحد من المشكلة السكانية ومواجهة التحديات ورفع الوعى المجتمعي والعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، مطالباً الجميع بالتكاتف لتنفيذ خطة صندوق الأمم المتحدة للسكان ووفقا لرؤية مصر 2030.

واستعرض محافظو سوهاج وقنا وأسيوط تجاربهم في مواجهة المشكلة السكانية والحد من مخاطرها، واستعراضا لبعض التحديات التي واجهتهم.

كما عرض الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان؛ بعض ملامح الخطة الاستراتيجية للسكان والتى يجرى تنفيذها من عام 2015/ 2030 وفقا لرؤية مصر وخطة التنمية المستدامة.