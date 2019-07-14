شكرا لقرائتكم خبر عن الثاني مكرر «علمي علوم»: سألتحق بـ«الطب».. ومجدي يعقوب مثلي الأعلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الطالبة هدير علاء محمد أبوعجور، الحاصلة على المركز الثاني مكرر بشعبة العلوم على مستوى الجمهورية بمدرسة دمنهور الثانوية بنات، بمجموع 409.5 درجة، أنها تحلم أن تدرس في كلية الطب بجامعة الإسكندرية، مشيرة إلى أن الدكتور العالم المصري الكبير مجدى يعقوب مثلها الأعلى «شرف لنا جميعًا، ويعمل خير ومكرس وقته لأجل أطفال مصر، وأنا أحب أن أساعد من حولي جميعًا».

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وأضافت الطالبة المتفوقة في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الأحد، أنه «كنت باخد دروس خصوصية في كل المواد، وكنت منظمة وقتى وأذاكر دروسي أولاً بأول، وأنتهى من دراسة كل مذاكرتى قبل أن أنام، وكنت بذاكر فترات تتراوح ما بين 8 و12 ساعة، وعلاقتى بربنا كويسة، وكان هدفى أطلع من الأوائل، وكنت بصمم أكون الأولى في كل شيء».

وأضافت «هدير»: «عمي جابلي النتيجة وكانوا فرحانين جدًا في البيت، وإخواتى الصغيرين عيطوا من الفرحة، وأنا كان لى هدف أسعى لتحقيقه والكل في البيت كان يساندنى، وكنت بذاكر أساسى من الكتاب الخارجى، وأكمل مذاكرة من الكتاب المدرسى»، مشيرة إلى أنها حصلت على المركز الرابع على مستوى محافظة البحيرة في الشهادة الإعدادية.

وأعربت «هدير» عن شكرها لوالدها الموظف بوزارة الصحة ووالدتها الحاصلة على بكالوريوس تجارة، والتي فضلت الجلوس في المنزل لرعايتها وشقيقاتها «سوسن» بالصف الثانى الثانوى، و«إسراء» بالصف الأول الثانوى، و«هنا» في الصف الثانى الإعدادى.