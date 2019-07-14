شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الدراسة في أول بكالوريوس لإدارة الأعمال بجامعة «إسلسكا مصر» سبتمبر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت جامعة إسلسكا مصر، بدء الدراسة للمرة الأولى في درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال بفرع جامعة إسلسكا الدولية في مصر، بداية من سبتمبر 2019، ويأتي ذلك تفعيلا للقرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 597 لسنة 2017، بالموافقة على إنشاء جامعة إسلسكا مصر، في إطار التعاون الثقافي بين مصر وفرنسا.

يذكر أن برامج جامعة إسلسكا تعتمد منذ إنشائها على مجال الدراسات العليا، وتدريب وتأهيل الجهاز الإداري للدولة في مصر بناء على الاتفاقية الموقعة بين مصر وفرنسا متمثلة في جامعة إسلسكا الفرنسية، وتمت الموافقة على بدء أول درجة بكالوريوس في إدارة الأعمال.

وأشارت الجامعة، في بيان الأحد، إلى أن بكالوريوس إدارة الأعمال سيمكن جميع خريجيها من العمل، إما في شركات خاصة تقوم هي بإنشائها معهم وتدريبهم على العمل بها، ليصبحوا من صغار رجال الأعمال، أو من خلال توظيفهم في إحدى الشركات الدولية التي وقعت معها اتفاقيات تعاون، بعد أن يصبحوا مؤهلين لذلك.