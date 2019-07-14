شكرا لقرائتكم خبر عن الثاني مكرر «علمي علوم»: علمت بالنتيجة من المحافظ.. وأتمنى الالتحاق بـ«الطب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت هبة محمد سيد سليمان، الثاني على الجمهورية، مكرر شعبة علمي علوم، والحاصلة على مجموع 409.5 درجة والمنتمية لمدرسة الشهيد نصر الدين عويس بسيلا، والتابعة لإدارة شرق الفيوم التعليمية، إنها علمت بنتيجتها من اتصال اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، والذي قدم لها التهنئة وأخبرها بمجموعها وحصولها على المركز الثاني مكرر على مستوى الجمهورية.

وأضافت «هبة» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الأحد، أنها فور علمها بالخبر انتابتها فرحة عارمة، مؤكدة أنها كانت تستذكر دروسها من 4 إلى 5 ساعات يوميًا، وكانت تحصل على دروس خصوصية في جميع المواد، مضيفة: «أتمنى الالتحاق بكلية الطب البشري».

وأهدت الطالبة المتفوقة نجاحها لوالديها، قائلة: «شكراً لهما على ما بذلوه من أجل تفوقها، ساعداني باستمرار وكان حماسهما لى يدفعني باستمرار للسير نحو التقدم وتحقيق هدفي»، مشيرة إلى أن والدها يعمل مدرس لغة إنجليزية، ووالدتها معلمة لغة عربية.