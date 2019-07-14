شكرا لقرائتكم خبر عن «نور».. الثاني مكرر علمي علوم: لم أذهب للمدرسة طوال العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الطالب نور منصور سعد على، الحاصل على المركز الثانى مكرر بشعبة علمي علوم على مستوى الجمهورية، من مدرسة حوش عيسى الثانوية بنين، بمجموع 409.5 درجة، أنه كان يتوقع التفوق، لكنه لم يتوقع أن يكون ضمن الأوائل على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن أمنيته الالتحاق بكلية الطب العسكرى.

وأكد «نور» أنه لم يذهب إلى المدرسة طول السنة، وأن أسرته ومعلميه بمدرسة حوش عيسى الثانوية بنين، كانوا دائمى التشجيع له، مشيرًا إلى أنه كان يعتمد على الدروس الخصوصية، وبرنامج «مدرسة على الهوا»، الذي يذاع على القناة التعليمية بالتليفزيون المصرى، موضحًا أن 99% من الامتحانات جاءت من الكتاب المدرسى.

وأضاف أن والده ووالدته اللذين يعملان في الأزهر، كانا أكبر داعمين له للتفوق منذ صغره، وأنه كان دائمًا ما يحصل على المركز الأول، وأنهما ساعداه على حفظ نصف القرآن ووفرا له الجو المناسب للمذاكرة، ومن قبله شقيقه أحمد الذي يدرس في السنة الثالثة بكلية الطب، وهو الذي كان قدوته طوال حياته، ومن أكبر مشجعيه على التفوق، وعبر عن أمنيته أن تظل شقيقته الصغرى «رغد» التلميذة في الصف الرابع الابتدائى متفوقة مثل شقيقيها.