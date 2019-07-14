شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة المبيدات توقّع مذكرة تفاهم مع «باير الدولية» لمساعدة مصر في مكافحة غش المبيدات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يوقّع الدكتور محمد عبدالمجيد، رئيس لجنة المبيدات بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، غدًا، الاثنين، مذكرة تفاهم مع المهندس وليد كمال، مدير مكتب تمثيل شركة باير إيه جي مصر للبذور والكيماويات، بحضور الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بهدف تعزيز التعاون الثنائي لتفاهم مشترك تقوم بموجبه شركة باير بتعزيز تدابير الاستخدام الأمثل الأمن لمركبات وقاية النبات الكيميائية وغير الكيميائية في مصر بدعم وتعاون لجنة المبيدات.

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وقال «عبد المجيد»، في تصريحات صحفية، الأحد، إن هذا البروتوكول يستهدف الاتفاق من خلاله على تدريب لخبراء من اللجنة والمعاهد والمعامل البحثية ذات الصلة بخصوص البطاقات الاستدلالية والاستخدام الآمن للمركبات وتبادل الخبرات في مجالات التكنولوجية الحديثة من خلال زيارات تبادلية لخبراء الطرفين.

وأضاف «عبدالمجيد» أنه بموجب البروتوكول تقوم شركة باير مع اللجنة بإرساء شراكة لإعداد برامج تدريبية وتطبيقها على الإدارة المتكاملة للمحاصيل بمصر في مجال أنشطة مكافحة غش وتهريب المبيدات في مصر، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تقوم الشركة الدولية «باير»، بتنظيم أعمال تبادل الخبرات والمعرفة مع اللجنة في مجال تسجيل منتجات وقاية النبات الكيميائية وغير الكيميائية في مصر، والمساهمة في نقل الخبرات في مجالات التكنولوجية الحديثة من خلال زيارات تبادلية لخبراء الطرفين.

وأوضح رئيس لجنة المبيدات أن شركة باير تعمل مع اللجنة لإرساء شراكة لإعداد برامج تدريبية وتطبيقها على الإدارة المتكاملة للمحاصيل بمصر، والتعاون مع اللجنة في مجال أنشطة مكافحة غش وتهريب المبيدات في مصر، وتبادل الخبرات والمعرفة مع اللجنة في مجال تسجيل منتجات وقاية النبات الكيميائية وغير الكيميائية في مصر، على أن تقوم الشركة بتوفير الموارد اللازمة للقيام بالمشاريع التي سيتم الاتفاق، سيقوم كل طرف بتكليف ممثل محدد للإشراف على تطبيق ومتابعة أي مشروع جرى الاتفاق عليه.