شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يرأس مؤتمر إطلاق مشروع «تسريع الاستجابة المحلية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، مؤتمر «تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية»، والذي يعقد بمحافظة أسيوط، بالتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والمجلس القومي للسكان.

عُرض خلال ورش المؤتمر، هيكل المشروع والمهام لكل كيان وآليات التنسيق المقترحة، فضلاً عن عرض الخطة الاستراتيجية للسكان والتنمية 2030، تلتها مناقشات ومقترحات العمل خلال الفترة القادمة.

وأكد وزير التنمية المحلية أهمية تطبيق مشاريع وبرامج التوعية بخطورة القضية السكانية، وتفعيل البرامج الإعلامية والتوعوية ونشر الوعي بخطورة الزيادة السكانية، ووضع خطط للوصول للأهداف المنشودة، فضلاً عن الاهتمام ببرامج التنمية الاقتصادية وتمكين المرأة اقتصاديًا، بالتعاون والتنسيق بين كافة الوزارات والقطاعات التنفيذية.

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وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية تطبيق برامج وخطط مواجهة الزيادة السكانية، تفعيلًا لرؤية مصر 2030، وتنفيذًا لخطة التنمية المستدامة التي أرسى دعائمها الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، مناشدًا كافة الجهات المانحة بالاهتمام بمشروعات التنمية بالقرى الأكثر احتياجًا واستهداف المرأة المعيلة وتمكينها اقتصاديًا، وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للشباب.

فيما أشاد السيد الكسندر بوديروزا، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، بتجربة مصر في وضع حلول ناجحة للحد من المشكلة السكانية، ومواجهة التحديات ورفع الوعى المجتمعى، والعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، مطالبًا الجميع بالتكاتف لتنفيذ خطة صندوق الأمم المتحدة للسكان وفقًا لرؤية مصر 2030.

واستعرض محافظو سوهاج وقنا والقليوبية تجاربهم في مواجهة المشكلة السكانية والحد من مخاطرها، واستعراض لبعض التحديات التي واجهتهم.

وعرض الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان، بعض ملامح الخطة الاستراتيجية للسكان، والتى يجرى تنفيذها من عام 2015/ 2030 وفقًا لرؤية مصر وخطة التنمية المستدامة.