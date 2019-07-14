شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة الثاني مكرر «أدبي»: ابنتنا تحفظ القرآن.. و«الطيب» كرّمها في «الإعدادية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعربت أسرة الطالبة ريهام خالد جمعة، صاحبة المركز الثاني مكرر على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة، شعبة أدبي، عن فرحتها بتفوق ابنتهم وحصولها على مجموع 408.5 درجة في الشهادة الثانوية العامة، حاصلة بها على المركز الثاني مكرر على مستوى الجمهورية.

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وأعرب خالد جمعة، والد الطالبة، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الأحد، عن فرحته وسعادته بتفوق ابنته، ورفع رأسه على مستوى الجمهورية، وأن يخبرها الوزير بشخصه بنجاحها ويقدم التهنئة لها شيئًا كبيرًا عنده، مؤكدًا أن «ابنتي عملت على تحقيق حلم أسرتها، وهي من الطالبات المتوفقات منذ صغرها في الدراسة».

وأشارت الطالبة المتفوقة إلى أن والدها هو من أخبرها بنجاحها، وحصولها على المركز الثاني على مستوى الجمهورية، بعد تلقيه اتصالًا من وزير التربية والتعليم يقدم له التهنئة بحصول ابنته على المركز الثاني مكرر في الشعبة الأدبية، وأنها تهدي هذا التفوق إلى أسرتها وخالها وأعمامها وكافة عائلتها كونهم كانوا سببا في دعمها وحصولها على هذه الدرجات، وأنها تعمل على دخول كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

وقال خيري عطية، خال الطالبة المتفوقة، إن «ريهام طالبة متفوقة منذ صغرها، ودائما ما كانت تحصل على الدراجات النهائية والمراكز الأولى في كافة مراحل الدراسة السابقة، إلى جانب أنها تحفظ القرآن الكريم، وتم تكريمها من قبل شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وهي طالبة في الشهادة الإعدادية، وحصلت على المركز الأول في الشهادة الإعدادية على مستوى المدرسة».