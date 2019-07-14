شكرا لقرائتكم خبر عن ‎تشييع جثمان طالب الثانوية المنتحر بسلاح والده بكفر صقر في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شُيع، مساء الأحد، جثمان الطالب المنتحر بكفر صقر بمحافظة الشرقية، بعد أن صرحت النيابة العامة بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.

Advertisements

كان الطالب تخلص من حياته، الأحد، بعد رسوبه في امتحانات الثانوية العامة، وذلك بطلق ناري من طبنجة والده المرخصة بناحية المؤانسة التابعة لقرية سنجها بكفر صقر بالشرقية.

وتلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للرائد أحمد سامي، رئيس مباحث أولاد كفر صقر، بوصول "على ث إ"، 19 سنة، مقيم بالمؤانسة بقرية "سنجها" كفر صقر، جثة هامدة، لمستشفى الأحرار.

وكشفت التحريات التي قام بها الرائد أحمد سامي، رئيس مباحث كفر صقر، برئاسة العقيد شريف حمادة، رئيس فرع البحث الجنائي لفرع الشمال، أن أسرة الطالب أفادته بقيامه بالانتحار بطلق ناري من سلاح والده، ليتخلص من حياته، وذلك بعد رسوبه في بعض المواد في الثانوية العامة شعبة الأدبي، وأن سلاح والده مرخص، حيث إنه تاجر، وبالعرض على نيابة كفر صقر، قررت بإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وصرح بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.