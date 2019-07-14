شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الكاثوليك يبدأ زيارة رعوية للكنيسة الكاثوليكية بالهند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ اليوم الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك زيارة رعوية للكنيسة الكاثوليكية بالهند بعد أن وصل أمس، مطار ثيروفا نانثابورام بولاية كيرالا فى الهند برفقة الأنبا توماس عدلى مطران الجيزة وفى المطار استقبلهما المطران يوليوس النائب البطريركى بالنيابة عن غبطة البطريرك مار إقليمس، بطريرك كنيسة السيرومالانكار.

استهل الأنبا إبراهيم اسحق زيارته بتفقد دير للراهبات التابع للكنيسة الكاثوليكية وزيارة الكلية الاكليريكية للإيبارشية البطريركية على أن يعود إلى أرض مصر فى الـ17 من يوليو الجارى.