شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الجيزة يهنئ أوائل الثانوية العامة بالمحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ خالد حجازى وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أوائل الثانوية العامة من محافظة الجيزة والذين حصدوا مراكز متميزة على مستوى الجمهورية، متمنيا لهم دوام النجاح والتفوق فى المرحلة الجامعية. وحصد "تعليم الجيزة" هذا العام على ثلاثة مراكز على مستوى الجمهورية، المركز الثالث مكرر علمى رياضة للطالبة ( دعاء أحمد عبد المولى) - إدارة البدرشين - بمجموع (409) والمركز الثانى مكرر أدبى للطالبة (سلمى إبراهيم أحمد) - إدارة بولاق - بمجموع (408.5)، والمركز الثانى مكرر أدبى للطالبة (هانيا محمد ممدوح)- إدارة الهرم - بمجموع (408.5).

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