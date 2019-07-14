شكرا لقرائتكم خبر عن الثروة السمكية: تنفيذ المرحلة الأولى من الحزام الآمن لبحيرة قارون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد تقرير الهيئة العامة للثروة السمكية بوزارة الزراعة، أن الهيئة تواصل خطتها لتنمية البحيرات الشمالية وتطويرها لزيادة الإنتاج السمكى، موضحًا أن الخطة شملت تطوير بحيرة قارون حيث تم تنفيذ حوض تهدئة أمام مصب مصرف البطس يبدأ بهدار قبل الدخول للحوض بطول 100م وعرض 40 م وعمق 4 م بإجمالى أعمال حفر قدرت 16000 م3 .

وأوضح التقرير، الذى حصل ”الخليج 365”، على نسخه منه، أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى من الحزام الآمن بداية من مصرف البطس فى أتجاه الجزء البحرى بعرض 30 م سطحى و14 م قاعى وعمق 3.5 م بقطاع 77 م2 وبطول 3.5 كم بإجمالى أعمال حفر 336000 م3، بالإضافة إلى تنفيذ نموذج لفلتر ميكانيكى للحد من الملوثات ولتحسين البيئة المائية للبحيرة، مضيفًا أنه تم تركيب عدد 4 بدالات هوائية لتحسين خواص المياه بالبحيرة، ووضع عدد 2 بدالة قبل الفلتر وعدد 2 بدالة بعد الفلتر الميكانيكى، تنفيذ حوض تهدئة وترسيب للمرحلة الثانية بطول 150 م وبعرض 30 م وعمق 2 م لاستقبال المياه الواردة من مصرف البطس وترسيب المواد العضوية العالقة بها.

وأشار التقرير ، الى أنه تم تأهيل وتشغيل محطة تحضين أبو شنب بمحافظة الفيوم لتحضين زريعة الأسماك بها لتنمية بحيرة قارون ووادى الريان بالإصبعيات لزيادة المخزون السمكي، واستغلال جزء من مساحة المحطة فى الاستزراع السمكى لإنتاج 35 طن من أسماك البلطى حيث تم الاتفاق مع محافظ الفيوم على تسليم الإنتاج إلى المحافظة لبيعها بالمنافذ الخاصة بها إلى المواطنين.