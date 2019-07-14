شكرا لقرائتكم خبر عن منظومة التأمين الصحى الجديدة تكشف آليات صرف الدواء للمنتفعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت منظومة التأمن الصحى الشامل الجديدة عن آليات صرف الأدوية بعد الكشف فى المنظومة الجديدة واجراء الفحص الطبى الشامل الذى يتم عند عمليات التسجيل داخل الوحدات الصحية . وقالت منظومة التأمين الصحى الشامل :"يتم صرف الأدوية والعلاج الدوائى والكميائى وغيرة لكل ما تقدم من داخل وخارج المستشفيات وعلى مدار المدة اللازمة للعلاج". وأوضحت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة : " أن اللجان العلمية المتخصصة بالهيئة تقوم بتحديد المجموعات الدوائية أو أصناف الأدوية بالإسم العلمى أو التجارى وتصرف بناء على تذكرة طبية محررة من الطبيب المعالج يدوياً معتمدة بتوقيعة والأكلاشية الخاص بة وتصرف من صيدلية العيادة أو من صيدلية القسم الداخلى أو أى من الصيدليات المتعاقدة بحسب الأحوال.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منظومة التأمين الصحى الجديدة تكشف آليات صرف الدواء للمنتفعين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.