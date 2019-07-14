شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب التنسيق يتسلم درجات الحافز الرياضى لطلاب الثانوية من وزارة التعليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلم مكتب التتسيق بوزارة التعليم العالى، درجات الحافز الرياضى لطلاب الثانوية العامة استعدادا لتطبيقه على الطلاب المتفوقين رياضيا، على أن يتم خلال ساعات إعلان الحد الأدنى لبدء المرحلة الأولى للتنسيق.

وتم تشكيل اللجنة العليا للتنسيق، برئاسة وزير التعليم العالى، ومكونة من الدكتور محمد لطيف الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، والسيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزراة والمشرف العام على التنسيق، والدكتور محمد عثمان الخشت ، رئيس جامعة القاهرة، والدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، والدكتور عبد الوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور سمير شاهين.

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كانت اختبارات القدرات انطلقت للكليات التي تحتاج للقبول بها اجتياز هذه الاختبارات، 6 من الشهر الجاري ، وتنتهي 20 يوليو من الشهر نفسه لكليات: " الإعلام – الفنون الجميلة – التربية الرياضية – التربية الفنية – الفنون التطبيقية – التربية الموسيقية".