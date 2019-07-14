شكرا لقرائتكم خبر عن "الكسب" يشكل لجنة لتقدير مستحقات الدولة على صلاح دياب والجمال عن أرض صن ست والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شكلت لجنة خبراء التصالح بالكسب غير المشروع فى وزارة العدل، لجنة فنية لفحص طلب التصالح المقدم من رجلى الأعمال صلاح دياب ، رئيس مجلس إدارة مجموعة بيكو، ومحمود الجمال، لتسوية النزاع القائم بينهم وبين الدولة بشأن قضية أرض شركة "صن ست هيلز للاستثمار"، التى تبلغ مساحتها 750 فدانا بطريق مصر- إسكندرية الصحراوى، وذلك للوقوف على قيمة المبالغ المطلوب سدادها للدولة.

وقالت مصادر رفيعة المستوى، أن لجنة الخبراء المشكلة بقرار من مجلس الوزراء وفقا لنص المادة 18 مكرر "ب" من قانون الإجراءات الجنائية والتى تجيز التصالح فى قضايا العدوان على المال العام، تلقت طلبا لتسوية قضية حصول شركة "صن ست هيلز للاستثمار" على اراضى الدولة بأقل من أسعارها، وبناء على هذا الطلب تم تشكيل جنة فنية لفحص عناصر ثروة رجلى الأعمال وبيان ما عليهم من مستحقات قيمة مخالفات أرض شركة "صن ست هيلز للاستثمار".

وأوضحت المصادر، أن اللجنة الفنية ستعيد تقييم سعر الأرض، وتحديد مستحقات الدولة من فارق السعر فى قيمة الارض، تمهيدا لتحديد قيمة التصالح وعرضه على اللجنة للموافقة عليه ثم اعتماده من مجلس الوزراء بعد إقرار التسوية رسميا وموافقة مقدمى الطلب.

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يذكر أن رجلى الأعمال صلاح دياب ومحمود الجمال ، وآخرين أسسوا شركة "صن ست هيلز للاستثمار" عام 1995 والتى حصلوا بموجبها من إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية على مساحة أرض بطريق مصر - إسكندرية الصحراوي بمساحة 750 فدان، بسعر 300 جنيه للفدان بغرض الاستصلاح والاستزراع، بما لا يتناسب وأسعارها الحقيقية فضلا عن تغيير نشاط الأرض.

وقدرت تقارير لجنة الخبراء التى سبق وشكلتها هيئة التحقيق المنتدبين لتحقيق فى قضايا أراضى وزارة الزراعة قيمة سعر الأرض بنحو 700 مليون جنيه، إلا أن الشركة تظلمت على التقرير، وبعد تخفيض المبلغ أصبح المستحق على الشركة نحو 500 مليون جنيه، إلا أن الشركة رفضت السداد وطلبت تسديد 200 مليون جنيه فقط.