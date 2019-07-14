الجيش الأمريكى يستعد لمواجهة أكثر من نصف مليون من "صائدى الكائنات الفضائية"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر سلاح الجو الأمريكى تحذيراً شديد اللهجة لأكثر من نصف مليون شخص يخططون لاقتحام قاعدة عسكرية أمريكية سرية للغاية في صحراء نيفادا بحثا عن الكائنات الفضائية.
واشترك أكثر من 600 ألف شخص في حدث يسمى "اجتاحوا المنطقة 51، لا يمكنهم إيقافنا جميعًا" الذى يدعو الحاضرين إلى التجمع بشكل جماعى قبل الذهاب إلى قاعدة القوات الجوية، والتى كانت دائما محط مهووسى المؤامرة الغريبة.
وأوضحت الصحيفة أن الحدث الساخر، الذى يتم تنظيمه على منصة "فيس بوك" والمقرر عقده فى 20 سبتمبر، هو مزحة نظرًا للأمان الشديد والطبيعة المشددة للقاعدة.
وقرر آلاف الأشخاص اقتحام "المنطقة 51" الموجودة بصحراء نيفادا من أجل البحث عن دلائل بشأن وجود اتصالات من الفضائيين، حيث تم تنظيم هذا الحدث على فيس بوك مع التخطيط لتنفيذه الساعة الثالثة صباحاً فى الـ20 من سبتمبر 2019.
قال المنظمون: "يمكننا التحرك بشكل أسرع من رصاصهم. لنرى الكائنات الفضائية ".
لكن المتحدثة باسم القوات الجوية لورا ماكندروز أصدرت تحذيرًا للمعتدين المحتملين. وقالت "المنطقة 51 عبارة عن مجموعة تدريب مفتوحة للقوات الجوية الأمريكية، وسنثنى أى شخص عن محاولة المجىء إلى المنطقة التى ندرب فيها القوات المسلحة الأمريكية".
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