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مصر تدين الهجوم على فندق فى مدينة كيسمايو بجنوب الصومال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت جمهورية مصر العربية فى بيان صادر عن وزارة الخارجية الهجوم الإرهابى على فندق فى مدينة كيسمايو بجنوب الصومال، مما أسفر عن وفاة نحو 26 شخصاً وإصابة 56 آخرين.

وأعرب البيان عن خالص التعازى للحكومة الصومالية وأسر الضحايا، متمنيا سرعة الشفاء للمصابين، ومؤكدا على وقوف مصر حكومة وشعبا مع حكومة وشعب الصومال الشقيق في تلك المحنة.

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كما أكد البيان على استمرار الدعم المصرى للحكومة الصومالية الفيدرالية من أجل إعادة بناء مؤسسات الدولة، وتحقيق الأمن والاستقرار فى البلاد.

 

 

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