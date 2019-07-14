السيسي: المؤشرات الإيجابية للاقتصاد تحققت بعطاء ووعي الشعب المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:
أكد السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع باللجنة الوزارية الاقتصادية، اليوم الأحد.
وقال "راضي"، إن اللجنة عرضت على الرئيس مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي.
وأوضح "راضي"، أن الرئيس السيسي أكد أن المؤشرات الإيجابية تحققت بعطاء ووعي الشعب المصري العظيم.
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