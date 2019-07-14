بالصور.. محافظ بغداد يزور شبكة قنوات صدى البلد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

زار الدكتور رياض ناصر العضاض، رئيس مجلس محافظة بغداد يرافقه أسامة هيكل رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي، مقر شبكة قنوات صدى البلد، في إطار جولته بالمدينة.

ونقل العاملون بقناة صدى البلد لمحافظ بغداد، تحيات محمد أبوالعينين مالك القناة.

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وتفقد العضاض، الاستديوهات وغرف التحكم والبلاتوهات بالقناة، كما تفقد وحدات المونتاج و قطاع الأخبار والأرشيف ووحدة الأفلام الوثائقية.

و أشاد "العضاض"، بالتقنيات الحديثة والمتطورة التي تتمتع بها الشبكة وما تمتلكة من فكر وكوادر متميزة، مؤكدًا أنها صرحًا إعلاميًا وطنيًا.

وأكد أن الإعلام، صناعة تعتمد على التحديث والتطوير الدائم والوقوف على كل ما هو جديد، مشيرًا إلى أن مصر رائدة في صناعة الإعلام وأن ما لمسه من تقنيات في نموذج "صدى البلد" يؤكد ذلك، بالإضافة إلى ما شاهده من تكامل فى كل قطاعات الإعلام بمكان واحد "مدينة الإنتاج"، ما يؤكد الريادة الإعلامية لمصر.