وزارة الثقافة تكرم 3 شخصيات على شرف افتتاح متحف نجيب محفوظ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- رنا الجميعي:

تكرم وزيرة الثقافة، مساء اليوم، 3 شخصيات على شرف افتتاح متحف نجيب محفوظ، بتكية أبو الدهب بحي الأزهر.

وتأتي في مقدمة المكرمين ابنة أديب نوبل أم كلثوم نجيب محفوظ، بإهائها درع الوزارة وشهادة تقدير، وكذلك تمنح الوزيرة، الدكتور أسامة السروي شهادة تقدير لإهدائه تمثال نصفي لنجيب محفوظ، فيما تختتم التكريمات بالدكتور محمود شكري بنيله شهادة تقدير لإهدائه المتحف ميدالية خاصة بالأديب الراحل.

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وافتتح المتحف صباح اليوم، بتواجد كلا من وزيري الثقافة والآثار، فيما فتح المتحف أبوابه للصحفيين والجمهور قبل دقائق.

ذكرت وزارة الثقافة أن المتحف بدأ العمل على تأسيسه عام 2016، ويتكون من طابقين: الأول به قاعات للندوات، ومكتبة سمع بصرية، ومكتبة عامة، كما يضم مكتبة نقدية تضم أهم الأبحاث والدراسات عن أعمال نجيب محفوظ.

ويضم الطابق الثاني جناحا للأوسمة والشهادات التي نالها الأديب الراحل، ومتعلقاته الشخصية ومنها أوراق بخط يده، وقاعة المؤلفات التي تضم جميع أعماله بطبعاتها القديمة والحديثة إضافة إلى الأعمال المترجمة، وقاعة للسينما، وقاعات أخرى تحمل أسماء: الحارة - رثاء - أحلام الرحيل - أصداء السيرة - تجليات –نوبل.