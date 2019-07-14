الحكومة توافق على إنشاء 3 كليات تكنولوجية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الاثنين، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 1647 لسنة 2019، بشأن إنشاء 3 كليات تكنولوجية.

ونصت المادة الأولى من القرار، بالموافقة على إنشاء كلية تكنولوجيا وصناعة الطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية.

كما نصت المادة الثانية على إنشاء كلية تكنولوجيا وصناعة الطاقة بجامعة الدلتا.

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ونصت المادة الثالثة على إنشاء الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بني سويف التكنولوجية.

ونصت المادة الرابعة على بدء العمل من اليوم التالي لتاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية 11 يوليو.