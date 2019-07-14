سرق زجاجة "كانز".. حبس 3 متهمين بقتل سايس في عابدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

أمرت نيابة وسط القاهرة الكلية اليوم الأحد، بحبس 3 أشخاص 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامهم بقتل سايس في عابدين.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المجني عليه حاول سرقة زجاجة مياه غازية "كانز" من ثلاجة أحد المحال التجارية بشارع عدلي بمنطقة وسط البلد، وعندما رآه المالك طارده حتى تمكن من شلّ حركته بمساعدة اثنين من العاملين لديه واصطحابه لداخل المحل.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين الثلاثة قيدوا المجني عليه على كرسي داخل المحل ثم تعدوا عليه بالصفع والضرب المبرح وبعصي حشبية ما تسبب في مقتله.

صرحت النيابة بتشريح جثة الضحية، لبيان أسباب الوفاة وملابساتها، وطلبت التحريات حول الواقعة.