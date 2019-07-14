شكرا لقرائتكم خبر عن «أحمد» الثاني مكرر أدبي: سأدرس «الحقوق».. وحلمي أن أصبح قاضيًا أو أستاذ جامعة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الطالب أحمد محمد إسماعيل أحمد، الحاصل على المركز الثاني مكرر بالثانوية العامة القسم الأدبي، ابن مركز منفلوط بمحافظة أسيوط، إنه لم يعلم بحصوله على المركز الثاني على مستوي الجمهورية، ولكنه فوجئ بشقيقته تيقظه من نومه لتخبره بالأمر.
وأضاف: «والدي متوفي وكنت أحلم أن يكون بجانبي فهو قدوتي وأتمني أن أكون قاضياً مثله أو عضو هيئة تدريس، لذلك سوف ألتحق بكلية الحقوق إنجليزي لكي أكمل مسيرة والدي».
وأوضح أنه أصغر أشقائه، مضيفا: «شقيقتي الكبري طبيبة صيدلانية وشقيقي طبيب قوات مسلحة والثالثة طالبة بكلية الحقوق ووالدتي تعمل طبيبة بيطرية، وكانوا دائماً ما يقدمون العون والمساندة لي حتي أتمكن من الحصول على أعلي الدرجات طوال مراحل الدراسة».
وأشار إلى أنه كان يستذكر دروسه طوال اليوم، فلم يكن هناك مجال للعب، حتي وصلت عدد ساعات الدراسة إلى 18 ساعة يوميًا، «وكان المدرسين والدتي يقدمون لي كل المساعدة لكي أتفوق في دراستي، وكانت والدتي تجلس بجواري لتراجع المواد الدراسية وكانت تحاول تخفيف حدة الرهبة من الامتحانات».
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