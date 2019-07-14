شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: مؤشرات تحسن الاقتصاد تحققت بعطاء ووعي الشعب المصري العظيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأحد، باللجنة الوزارية الاقتصادية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في بيان، الأحد، إن اللجنة الوزارية الاقتصادية عرضت على الرئيس مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي خلال عام ٢٠١٩/٢٠١٨، والتي أشارت إلى أن مصر حققت أعلي ثالث نمو اقتصادي على مستوي العالم بمقدار ٥،٦٪؜، وانخفاض معدل التضخم السنوي ليصل إلى ٨،٩٪؜ لشهر يونيو ٢٠١٩ مقابل ١٣,٨٪؜ لذات الشهر من العام الماضي، كما شهدت تطورًا إيجابيًا منتظما للتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري من قبل المؤسسات العالمية المتخصصة.

وأكد الرئيس السيسي، خلال الاجتماع، أن تلك المؤشرات الإيجابية تحققت بعطاء ووعي وصبر الشعب المصري العظيم.