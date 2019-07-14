شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسماعيلية يكرّم الثانية مكرر على الثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرص اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية، على استقبال الطالبة آية محمد محود سليم، ابنة مركز ومدينة التل الكبير من مدرسة التل الكبير الثانوية بنات والتى حصلت على المركز الثانى مكرر على مستوى الجمهورية بمجموع كلي وقدره 409.5 درجة بالقسم العلمى علوم لتهنئتها بمناسبة التفوق.

واستقبل المحافظ آية بصحبة والدها الذي يعمل رئيسا لقسم التفتيش بالتأمينات الاجتماعية بالتل الكبير ووالدتها الطبيبة البيطرية بإدارة الطب البيطرى بالتل الكبير، وذلك في حضور اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور خالد خلف قبيض، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة والمهندس محمد عبده، مدير عام الأبنية التعليمية، وعلاء عثمان، مدير إدارة التل الكبير التعليمية.

وأهدى المحافظ درع المحافظة للطالبة آية وهدية تذكارية بمناسبة التفوق، كما أشاد بجهود أساتذتها ووالديها الذين ساهموا في تحقيق هذا النجاح.