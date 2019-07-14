شكرا لقرائتكم خبر عن المطارات تستعد.. بدء رحلات سفر الحجاج الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
بدأت وزارة الطيران المدني، برئاسة الفريق يونس المصري، في تجهيز الخدمات لضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام، إذ تبدأ أولى أفواج الحجيج، مساء الأربعاء.
وتعاونت شركة مصر للطيران للخدمات الجوية مع شركة ميناء القاهرة الجوي في إنشاء وتجهيز خيمة الحجاج بالصالة الموسمية بمطار القاهرة، لاستقبال الحجاج والمودعين وذويهم قبل المضي في إجراءات السفر.
وزوّدت الخيمة باستراحة الخدمة المميزة وكافيتريات على مستوى عال من الخدمة والتجهيزات وشاشات عرض لمتابعة مواعيد الرحلات.
وتقدّم الصالة عبر الشاشات دروس وأفلام في مناسك الحج، إضافة إلى عرض أفلام تبين مراحل وإجراءات السفر.
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