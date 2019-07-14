شكرا لقرائتكم خبر عن «اقتصادية الوفد»: تقرير «إيكونوميست» عن مصر يعني أننا «على الطريق الصحيح» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علّق الدكتور خالد عبدالمنعم قنديل، رئيس اللجنة الاقتصادية لحزب الوفد، عضو الهيئة العليا بالحزب، على قائمة مجلة «الإيكونومست» الدورية للنمو الاقتصادي حول العالم، التي احتلت فيها مصر المرتبة الثالثة، خلال الربع الأول من عام 2019، قائلًا إن «وجود مصر في هذه المرتبة المتقدمة إشارة إلى أن الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح».

وجاء في تقرير «الإيكونومست» أن مصر حققت طفرة في معدلات النمو الاقتصادي، خلال الفترة الأخيرة، وصلت إلى 5.6%، في حين تأتي الصين في المرتبة الأولى بمعدل نمو يقدر بنحو 6.4%، تليها الهند في المرتبة الثانية بمعدل نمو يقدر بنحو 5.8%.

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وذكر أن أنظار الأسواق والمستثمرين تتجه بقوة على البنك المركزي المصري، الذي ينتظر منه خفض الفائدة، خلال الفترة المقبلة، لإعطاء فرصة أكبر للاستثمار، ما سيصب في النهاية في صالح النمو الاقتصادي والمواطن المصري.

وتوقع أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة، في الربع الأخير من العام الجاري، خاصة مع التراجع الكبير في معدلات التضخم، خلال شهر يونيو الماضي، التي ستشجعه على خفض الفائدة وإعطاء دفعة قوية للاستثمار.

وفي السياق ذاته، رصدت دورية «الإيكونوميست»، الدول التي قد شهدت تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي (انكماش اقتصادي)، وذلك على النحو التالي إيطاليا التي سجلت تراجعاً في معدلات نموها بنحو 0.1%، تليها تركيا بنحو 2.6%، وأخيراً الأرجنتين بنحو 5.8%.