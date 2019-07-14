شكرا لقرائتكم خبر عن الأولى علمي علوم على مستوى الجمهورية: لم أتوقعها.. وصلاتي سر تفوقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعربت الطالبة هاجر محمد زكي على، الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة، شعبة «علمي علوم»، بمجموع 410 درجات، عن سعادتها البالغة، قائلة: «أشعر كأني في حلم، ولم أتوقع الحصول على المركز الأول، لكني شعرت بتواجدي بين الأوائل».

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وقالت «علي»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، من داخل منزل أسرتها، غرب مدينة سوهاج، حيث تعالت الزغاريد وتزاحم الجيران والأقارب داخل المنزل للتهنئة وتناول شربات النجاح، إنها كانت تدرس بمدرسة الدعوة الإسلامية الخاصة للبنات، ومثل جميع طلاب وطالبات الثانوية العامة كانت تحصل على دروس خصوصية في جميع المواد، ولم يكن لها وقت ساعات محددة في المذاكرة، لكنها كانت تذاكر دروسها بجدية وفي أوقات منتظمة، مؤكدة أنها كانت تحافظ على الصلاة في أوقاتها، وكانت تحب تلاوة القرآن الكريم وتعتبر ذلك من أسرار تفوقها.

وأضافت أنها عرفت بنجاحها وحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية من اتصال وزير التربية والتعليم بها لتهنئتها، لافتة إلى أن لديها 4 أشقاء وشقيقات، وأن شقيقتها الكبرى «علياء» تدرس بالفرقة الثانية بكلية الطب، وأنها ستلتحق بكلية الطب مثل شقيقتها.

ووجهت هاجر الشكر لوالدها الذي يعمل أستاذا للأشعة بكلية طب سوهاج، ووالدتها الدكتورة فاطمة الزهراء صلاح الدين التي تعمل أستاذة للباثولوجى بكلية طب سوهاج، على رعايتها والاهتمام بها وتشجيعها، ما كان سببًا في نجاحها وتفوقها، وأهدت تفوقها لوالدها ووالدتها عرفانا منها بفضلهما.