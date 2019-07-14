السيسى يجتمع باللجنة الاقتصاديةويؤكد: المؤشرات الإيجابية تحققت بالشعب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى باللجنة الوزارية الاقتصادية، حيث عرضت اللجنة على الرئيس مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي خلال عام ٢٠١٩/٢٠١٨. Advertisements وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن التقرير أشار إلى ان مصر حققت اعلي ثالث نمو اقتصادي علي مستوي العالم بمقدار ٥,٦٪؜" وأشار إلى انخفاض معدل التضخم السنوي ليصل الي ٨,٩٪؜ لشهر يونيو ٢٠١٩ مقابل ١٣,٨٪؜ لذات الشهر من العام الماضي". "تطور إيجابي منتظم للتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري من قبل المؤسسات العالمية المتخصصة" من جالنبه، أكد الرئيس خلال الاجتماع ان تلك المؤشرات الإيجابية تحققت بعطاء ووعي وصبر الشعب المصري العظيم.

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