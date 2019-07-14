شكرا لقرائتكم خبر عن الأول علمى علوم بمدارس المتفوقين: بحلم أدخل كلية الطب وكنت بذاكر 3ساعات يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عبد الله محمد جابر، الأول علمى علوم بمدارس المتفوقين، إنه كان يحلم بالالتحاق بكلية الطب، مضيفا أن حصوله على الأول فى الثانوية حقق له سعادة كبيرة وفرحة.

وأضاف، أنه كان يذاكر منذ بداية العام الدراسى 3 ساعات، موضحًا أن الدراسة فى مدارس المتفوقين غيرت فى شخصيته للأفضل كثيرا، حيث علمته الاعتماد على النفس والعمل بروح الفريق وخاصة أنه كان يذاكر مع أصدقائه بالمدرسة.

ووجه رسالة شكر لأسرته لوقوفها بجانبه وتشجيعه دائما له على التفوق والاجتهاد، أكدت والدة الطالب، أنها تلقت خبر تفوق ابنها بـ"البكاء" من كثرة الفرحة، معلقة: "إحساسى مينفعش يتوصف".

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وحصل الطالب عبدالله على مجموع درجات 665.4 درجة فى نتيجة الثانوية العامة بمدارس المتفوقين.