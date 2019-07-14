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تربية نوعية عين شمس تواصل استقبال طلاب الثانوية العامة للتقدم لاختبارات القدرات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس برئاسة الدكتور أمانى حنفى عميدة الكلية، استقبال طلاب الثانوية العامة، للتقدم لاختبارات القدرات بالكلية ، للأسبوع الثانى على التوالى، بعد فتح التسجيل الإلكترونى أمام الطلاب عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg .

وتستمر اختبارات القدرات حتى يوم السبت 20 يوليو الجارى، وفقا للمواعيد المعلنة من قبل وزارة التعليم العالى والبحث العلمى.

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وتجرى الكلية اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بشعبتى التربية (الفنية والموسيقية)، فيما شهدت الكلية تواجد عدد كبير من اتحاد الطلاب بالكلية لاستقبال الطلاب ومساعدتهم خلال كافة مراحل التقديم.

 

 

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