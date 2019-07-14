شكرا لقرائتكم خبر عن الأقباط يحتفلون بعيد القديس الأنبا كاراس الملقب بالسائح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الأحد، بعيد تذكار الأنبا كاراس الملقب بـ"السائح"، ومن المقرر أن تنظم كنيسة القديس العظيم الأنبا كاراس السائح، ببياض ببني سويف، احتفالية بمناسبة تذكار عيد الأنبا كاراس، غدًا الاثنين بالكنيسة ذاتها.

ويترأس احتفالية عيد الأنبا كاراس، الأنبا غبريال أسقف بنى سويف للأقباط الأرثوذكس، وعدد غفير من الكهنة، وأقباط المنطقة.

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وكانت كنيسة الأنبا كاراس ببني سويف قد أقامت نهضة روحية الأحد الماضى، بمناسبة عيد القديس على أن تختتم غدًا الأحد، برئاسة الأنبا غبريال.

وشارك خلال فترة النهضة الروحية عدد غفير من الكهنة من بينهم القس منسى سمير، راعى كنيسة القديسة سالومي بدير السيدة العذراء مريم في جبل الطير بسمالوط، والقس إبرام نبيل، والمرنم ساتر ميخائيل