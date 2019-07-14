شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة منذ 10 سنوات.. قوائم أوائل الثانوية العامة تخلو من طلاب المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خلت قوائم الأوائل لعام 2019 بقسميها العلمي والأدبي من طلاب محافظة المنيا، رغم تصدر طلاب المحافظة للقائمة على مدار 10 سنوات ماضية.

وحصدت المحافظة، العام الماضي، 6 مراكز بقوائم الأوائل، بينهم 3 بالقسم العلمي علوم، و2 بالقسم العلمي رياضة، وطالب بالقسم الأدبي.

وقال محمد محمود عزب، مدير تعليم المنيا، إن المديرية لم تتلق أي بيانات رسمية، وإنهم ينتظرون قوائم الأوائل على مستوى المحافظة والإدارات التعليمية والقسمين العملي والأدبي.

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من جانبه قال الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، إن التنسيق هذا العام يحتوي على 75 رغبة، لتوفير أكبر فرصة للطالب لاختيار الكلية المرشح لها، حتى يتثنى أمام الطالب التقدم بمعظم الكليات المتاحة بها الرغبات ويكون استنفاذه للرغبات أمامه شبه منعدمة.

وأكد أن فرع مكتب التنسيق الرئيسي بالجامعة استعد لاستقبال طلاب المرحلة الأولى، لإجراء أعمال التنسيق وتسجيل رغباتهم للقبول بالكليات والمعاهد المصرية، إلى جانب استمرار أعمال اختبارات القدرات بكليات التربية الفنية، والفنون الجميلة «فنون وعمارة» والتربية النوعية شعبة الموسيقي، والتربية الرياضية «بنين وبنات» حتى 20 يوليو.

وأوضح أن الجامعة وفرت 3 معامل للحاسب الآلي، مجهزة بـ100 جهاز حاسب آلي لاستقبال الطلاب من الثامنة صباحاً، وحتى الرابعة عصرًا، بمعمل المدينة الجامعية للطلاب، والمعملين الملحقين بكليتي دار العلوم والتربية الرياضية داخل الحرم الجامعي.

وذكرت أن الجامعة وفرت طاقم من الأخصائيين المؤهلين بالإدارة العامة لشئون الطلاب بالجامعة لمساعدة الطلاب والرد على استفساراتهم والتواصل مع مكتب التنسيق الرئيسي لحل أي مشكلات تواجههم سواء بالدخول على الموقع الإلكتروني للتنسيق أو مشكلات تتعلق بالرقم السري للطالب، وفي التعرف على خطوات التسجيل من خلال موقع الحكومة الإلكترونية وقواعد وأسلوب ترتيب الرغبات وطرق التعرف على نتيجة الترشيح، والخطوات التي يتبعها الطالب للتقدم إلى الكلية المرشح لها، بالإضافة إلى قواعد القبول الجغرافي وتقليل الاغتراب والتحويلات بين الكليات والمعاهد المختلفة.