شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة بني سويف الثامنة محليًا و1207 عالميًا في تصنيف «ويبوميتركس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، إن الجامعة تم إدراجها في تصنيف «ويبومتركس» للاستشهادات العلمية، حيث احتلت الجامعة المركز الثامن على مستوى الجامعات المصرية، كما حصلت الجامعة على المركز 1207 في الترتيب العالمي.

وأوضح رئيس الجامعة أن تصنيف «ويبومتركس» يغطي ما يقرب من 20 ألف جامعة على مستوى العالم، ويعتمد على قياس أداء الجامعات من خلال مواقعها الإلكترونية ضمن عدة معايير أهمها الحجم، الإشارة إلى الأبحاث والأثر العام.

وأكد رئيس الجامعة أن الجامعة لا تألو جهدًا في اتخاذ كل الإجراءات، التي من شأنها تحسين مكانتها ورفع ترتيبها في التصنيفات الدولية.